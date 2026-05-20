Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"

Max
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. ziet Daley Blind graag terugkeren bij Ajax. De analist denkt dat de voormalig Ajacied nog steeds van grote waarde kan zijn in Amsterdam. 

Ajax en nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff staan opnieuw voor een zware transferzomer waarin heel veel moet gebeuren. "De scouts van Ajax schijnen boos te zijn op Jordi Cruijff", stelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International

Cruijff wordt verweten erg solistisch te werk te gaan en de scouts van Ajax te weinig raadpleegt. "Het lijkt me volledig logisch dat er bij Ajax af en toe een paar scouts over het hoofd gezien worden", oordeelt Kraay jr. "Want wat hebben zij de afgelopen jaren dan voor opwindende voetballers binnengehaald?"

Kraay jr. ziet Blind graag terugkeren naar Ajax. De 36-jarige Oranje-international loopt binnenkort uit zijn contract bij Girona. "En als je bij Girona in La Liga 101 wedstrijden in de basis hebt gestaan, zonder ook maar op wat voor positie in de problemen te komen, of het nou linksback is, links in het centrum of als controleur in de verdediging, dan zal je dat bij Ajax toch ook nog wel een jaartje kunnen?", aldus de voormalig profvoetballer. 

Kraay jr. denkt dat Blind een belangrijke rol kan spelen. "Blind in de Henderson-rol, daar heeft Jordi geen enkele toestemming van zijn scouts voor nodig", besluit hij.

Gerelateerd:
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"

0
Hedwiges Maduro

Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Jordi Cruijff Daley Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax krijgt bijval: "Ajax valt in dit stadium niks te verwijten"

Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"

Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"

Steven Berghuis trekt conclusies: "Heb mijn ziel blootgelegd..."

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"

Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"

Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws