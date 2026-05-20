Hans Kraay jr. oppert Ajax-terugkeer: "In de Henderson-rol"
Hans Kraay jr. ziet Daley Blind graag terugkeren bij Ajax. De analist denkt dat de voormalig Ajacied nog steeds van grote waarde kan zijn in Amsterdam.
Ajax en nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff staan opnieuw voor een zware transferzomer waarin heel veel moet gebeuren. "De scouts van Ajax schijnen boos te zijn op Jordi Cruijff", stelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International.
Cruijff wordt verweten erg solistisch te werk te gaan en de scouts van Ajax te weinig raadpleegt. "Het lijkt me volledig logisch dat er bij Ajax af en toe een paar scouts over het hoofd gezien worden", oordeelt Kraay jr. "Want wat hebben zij de afgelopen jaren dan voor opwindende voetballers binnengehaald?"
Kraay jr. ziet Blind graag terugkeren naar Ajax. De 36-jarige Oranje-international loopt binnenkort uit zijn contract bij Girona. "En als je bij Girona in La Liga 101 wedstrijden in de basis hebt gestaan, zonder ook maar op wat voor positie in de problemen te komen, of het nou linksback is, links in het centrum of als controleur in de verdediging, dan zal je dat bij Ajax toch ook nog wel een jaartje kunnen?", aldus de voormalig profvoetballer.
Kraay jr. denkt dat Blind een belangrijke rol kan spelen. "Blind in de Henderson-rol, daar heeft Jordi geen enkele toestemming van zijn scouts voor nodig", besluit hij.
