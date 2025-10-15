Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Hans Kraay jr. oppert alternatief voor Fred Grim: "Waarom niet?"

Max
bron:  Voetbal International
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. zet zijn vraagtekens bij de nieuwe rol van Fred Grim. De voormalig doelman is toegevoegd aan de technische staf van Ajax om John Heitinga te assisteren. 

Kraay jr. denkt niet dat Grim is wat Heitinga nodig heeft. "Wanneer je als Kroes en Beuker je trainer een zeer instabiele ploeg hebt gegeven, met een karrenvracht aan buitenspelers en nul controleurs, mag er als versterking van de technische staf wel iets méér gewicht komen dan Fred Grim", oordeelt hij in zijn column in Voetbal International

De analist heeft een andere naam in gedachte. "Ik weet heus wel dat van Louis van Gaal en Henk ten Cate dit niet meer willen, maar een tijdje geleden heb ik op De Toekomst een kwartier koffiegedronken met Jan Wouters", vertelt hij. De voormalig verdediger is momenteel jeugdtrainer bij Ajax en heeft volgens Kraay jr. veel verstand van voetbal. "Waarom niet Jan Wouters?"

"Ik weet zeker dat de bescheiden en beschaafde Jan Wouters met zijn rijke Ajax-achtergrond en al die interlands achter zijn naam de inhoud heeft en zéker het tactische vermogen om Heitinga te helpen. Wat ook lekker is: John hoeft nog niet vijf minuten te vrezen dat Jan het voor ook maar één wedstrijd wil overnemen", besluit Kraay jr. 

