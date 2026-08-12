Hans Kraay jr. oppert Godts-opvolger: "Dat kan ook bij Ajax"

Naar verluidt is Godts al rond met PSG en wordt er nu tussen beide clubs onderhandeld over een transfersom. "Ik weet heus wel dat doelpunten maken in de Eredivisie niet zo heel verschrikkelijk moeilijk is bij een topclub. Maar Godts maakte als linksbuiten bij Ajax zeventien goals vorig seizoen en had dertien assists. Die aantallen haal je niet zomaar terug", stelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International.

Lang wordt genoemd als mogelijke vervanger en dat ziet de analist wel zitten. "Die echt niet bij dertig goals betrokken zal zijn. Maar bij PSV schoot hij er elf in en leverde hij tien assists. Dus dat kan hij bij Ajax ook", denkt hij.