Hans Kraay jr. oppert Godts-opvolger: "Dat kan ook bij Ajax"
Hans Kraay jr. ziet in Noa Lang wel een geschikte opvolger voor Mika Godts. De aanvaller van Ajax wordt gelinkt aan Paris Saint-Germain.
Naar verluidt is Godts al rond met PSG en wordt er nu tussen beide clubs onderhandeld over een transfersom. "Ik weet heus wel dat doelpunten maken in de Eredivisie niet zo heel verschrikkelijk moeilijk is bij een topclub. Maar Godts maakte als linksbuiten bij Ajax zeventien goals vorig seizoen en had dertien assists. Die aantallen haal je niet zomaar terug", stelt Kraay jr. in zijn column in Voetbal International.
Lang wordt genoemd als mogelijke vervanger en dat ziet de analist wel zitten. "Die echt niet bij dertig goals betrokken zal zijn. Maar bij PSV schoot hij er elf in en leverde hij tien assists. Dus dat kan hij bij Ajax ook", denkt hij.
Lang maakte een jaar geleden de transfer van PSV naar Napoli, maar kon in Italië nog niet echt overtuigen. "Noa Lang hoeft helemaal niet te denken dat zij carrière bij een terugkomst mislukt is", benadrukt Kraay jr. "Heerlijk plezier hebben bij Club Brugge, bij PSV en bij Ajax: dat is niet hetzelfde als Napoli en Galatasaray."
Maar Noa, wat kan jou het verrotten, je gaat heerlijk lopen fladderen vanaf de linkerkant. Neem met je vrienden af en toe een nummertje op en de opvolging van Godts is ook weer opgelost. En daarom zeg ik nog één keer: amen", besluit de voormalig profvoetballer.
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