Hans Kraay jr. over Ajacied: "Dan zou hij nooit bij Ajax speler"

bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraay junior

Hans Kraay jr. zag spelers uitblinken bij Ajax tegen Sparta en met name verdediger Takehiro Tomiyasu. De analist gaf toe dat hij vooraf niet precies wist wat hij kon verwachten van de Japanse verdediger.

"Ik wist niet wat ik van hem moest verwachten. Als je naar zijn statistieken kijkt, zie je dat hij ontzettend veel operaties en blessures heeft gehad", zo vertelde hij in Goedemorgen Eredivisie.

Toch maakte Tomiyasu meteen een sterke indruk, ondanks dat hij lange tijd nauwelijks in actie kwam. "Hij heeft weinig gespeeld, maar hij maakte een hele sterke indruk." Volgens Kraay jr. zit zijn kracht vooral in zijn spelinzicht en duelkracht. "Hij is comfortabel aan de bal en sterk in duels. Hij is iemand die weet wat hij moet doen."

De analist wees ook op zijn tactische discipline in het verdedigen. "Hij knijpt op de goede momenten naar binnen om de centrale verdedigers rugdekking te geven en hij is behoorlijk in de lucht."

Kraay jr. ging zelfs zo ver dat hij bijna een vergelijking maakte met een Ajax-legende, al deed hij dat met een knipoog. "Als ik nog even doorga, doe ik net alsof het de nieuwe Ruud Krol is."

Volgens de ESPN-analist laat Tomiyasu zien dat hij eigenlijk het niveau heeft voor een grotere club. De blessures hebben volgens hem een belangrijke rol gespeeld in zijn carrièrepad. "Ik snap nu wel, na één wedstrijd gezien te hebben, dat hij de potentie heeft voor iets hogers. Als deze jongens niet zoveel blessures hadden gehad, zou hij nooit bij Ajax spelen."

