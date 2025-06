Hans Kraay jr. over Ajacied: Dat is hij al 5 jaar niet meer"

Jong Oranje begint donderdagavond aan het EK in Slowakije met een wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Finland. Voormalig profvoetballer Hans Kraay junior, die tegenwoordig analyticus is bij ESPN, kijkt uit naar het toernooi.

"Ik had er ongelooflijk veel zin in, zeker toen ik hoorde dat Ronald Koeman zijn collega-bondscoach Michael Reiziger ook nog eens Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Ian Maatsen gunde", vertelt hij in zijn column op de website van Voetbal International.

"Trouwens, over Taylor, ik heb de indruk dat hij intussen al veertien jaar in Jong Oranje speelt", vervolgt hij. "Ik kan ernaast zitten, maar meen op Ziggo Sport gezien te hebben dat dit het EK is voor spelers onder de 21 jaar. Dat is Taylor voor mijn gevoel al vijf jaar niet meer", aldus Kraay junior.