Hans Kraay jr. snapt niks van beleid Ajax: "Haal die dan op"

Rayane Bounida kent goede maanden bij Ajax, maar toch besloten de Amsterdammers deze winter Maher Carrizo aan hun selectie toe te vroegen. Die transfer valt niet bij iedereen in goede aarde.

"Als vrije rechterspits laat die jongen zien dat hij heel veel potentie heeft. Waarom laat je het hem daar niet uitvechten met Gloukh?", vraagt Hans Kraay jr. zich af bij ESPN. Ook buigt de analist zich over de kwestie van Kodai Sano, die had moeten komen.

Ook dáár snapt Kraay jr. niet wat Ajax wilde. "Ze zoeken een type-Henderson, een hangende zes, maar Sano is helemaal geen zes. Dat is een acht. Degene die ernaast staat, Nejasmic, dat is een zes. Haal die dan op. Als je een opvolger van Henderson zoekt, dan heb je de verkeerde. Wel een hele goede verkeerde."