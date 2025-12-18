'Hans Kraay jr. tipt gratis revelatie': "Wordt een hele grote"

De Eredivisie lonkt voor Thijs Muller. Volgens Voetbal International zijn meerdere clubs uit de hoogste Nederlandse competitie geïnteresseerd in het grote talent van FC Eindhoven, dat zijn beloftevolle speler het liefst binnenboord houdt. Hans Kraay ziet grootse toekomstmogelijkheden voor Muller en denkt dat de Eredivisieclubs een slag kunnen slaan met het binnenhalen van het toptalent.

De achttienjarige middenvelder beleeft dit seizoen zijn echte doorbraak bij FC Eindhoven. Pas sinds kort speelt hij op de tien-positie en sinds 7 november heeft hij al drie doelpunten gemaakt. De club wil hem vanwege deze prestaties belonen met zijn eerste profcontract.

"De club wil het talent dolgraag aan boord houden, maar omdat de tiener nog geen profcontract heeft, kan hij gaan en staan waar hij wil. Daardoor is er stevige concurrentie voor de handtekening van Muller", legt Voetbal International uit. Hans Kraay voegt daarover enthousiast aan toe: "Dat wordt een hele grote".