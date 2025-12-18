Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Hans Kraay jr. tipt gratis revelatie': "Wordt een hele grote"

Arthur
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

De Eredivisie lonkt voor Thijs Muller. Volgens Voetbal International zijn meerdere clubs uit de hoogste Nederlandse competitie geïnteresseerd in het grote talent van FC Eindhoven, dat zijn beloftevolle speler het liefst binnenboord houdt. Hans Kraay ziet grootse toekomstmogelijkheden voor Muller en denkt dat de Eredivisieclubs een slag kunnen slaan met het binnenhalen van het toptalent.

De achttienjarige middenvelder beleeft dit seizoen zijn echte doorbraak bij FC Eindhoven. Pas sinds kort speelt hij op de tien-positie en sinds 7 november heeft hij al drie doelpunten gemaakt. De club wil hem vanwege deze prestaties belonen met zijn eerste profcontract.

"De club wil het talent dolgraag aan boord houden, maar omdat de tiener nog geen profcontract heeft, kan hij gaan en staan waar hij wil. Daardoor is er stevige concurrentie voor de handtekening van Muller", legt Voetbal International uit. Hans Kraay voegt daarover enthousiast aan toe: "Dat wordt een hele grote".

Gerelateerd:
Rayane Bounida en Kevin Ringeling

'Fans Ajax boos op goedkeuren buitenspelgoal': "Scheids geen zin"

0
Remko Pasveer

Remko Pasveer denkt openlijk aan stoppen: "Die kans is reëel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd