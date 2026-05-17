Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"

Hans Kraay jr. denkt dat Ajax Mika Godts komende zomer wel wil verkopen. De vleugelaanvaller is bezig aan een sterk seizoen en kan de Amsterdammers waarschijnlijk veel geld opleveren.

Kraay is erg te spreken over de mentaliteit van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die voor zijn eerste transferperiode staat. "Wat heel erg pleit voor Jordi Cruijff is dat hij zegt: ik geloof niet in een tussenjaar, ik geloof niet in een proces en dat we de supporters wijs moeten maken dat we binnen twee of drie jaar kampioen worden", begint de analist in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Cruijff wil na een nieuw teleurstellend seizoen met Ajax volgend seizoen direct weer kampioen worden. Volgens Kraay gaat de td daarom een aantal lastige keuzes moeten maken. "Daar gaat hij denk ik best wel Mika Godts voor opofferen om daar een goede transfersom te krijgen om drie andere binnen te halen", besluit hij.