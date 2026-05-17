Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"

Max
bron: ESPN
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. denkt dat Ajax Mika Godts komende zomer wel wil verkopen. De vleugelaanvaller is bezig aan een sterk seizoen en kan de Amsterdammers waarschijnlijk veel geld opleveren. 

Kraay is erg te spreken over de mentaliteit van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die voor zijn eerste transferperiode staat. "Wat heel erg pleit voor Jordi Cruijff is dat hij zegt: ik geloof niet in een tussenjaar, ik geloof niet in een proces en dat we de supporters wijs moeten maken dat we binnen twee of drie jaar kampioen worden", begint de analist in Goedemorgen Eredivisie van ESPN

Cruijff wil na een nieuw teleurstellend seizoen met Ajax volgend seizoen direct weer kampioen worden. Volgens Kraay gaat de td daarom een aantal lastige keuzes moeten maken. "Daar gaat hij denk ik best wel Mika Godts voor opofferen om daar een goede transfersom te krijgen om drie andere binnen te halen", besluit hij.

Godts was dit seizoen de absolute smaakmaker bij Ajax en gaf eerder aan graag nog een prijs te willen winnen in Amsterdam voor hij een transfer gaat maken. 

Gerelateerd:
Óscar García bij ESPN

Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"

0
Cristian Willaert

Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Mika Godts Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"

Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"

Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"

Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld

Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"

Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"

Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"

Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws