Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Hans Kraay jr. denkt dat Ajax Mika Godts komende zomer wel wil verkopen. De vleugelaanvaller is bezig aan een sterk seizoen en kan de Amsterdammers waarschijnlijk veel geld opleveren.
Kraay is erg te spreken over de mentaliteit van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, die voor zijn eerste transferperiode staat. "Wat heel erg pleit voor Jordi Cruijff is dat hij zegt: ik geloof niet in een tussenjaar, ik geloof niet in een proces en dat we de supporters wijs moeten maken dat we binnen twee of drie jaar kampioen worden", begint de analist in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.
Cruijff wil na een nieuw teleurstellend seizoen met Ajax volgend seizoen direct weer kampioen worden. Volgens Kraay gaat de td daarom een aantal lastige keuzes moeten maken. "Daar gaat hij denk ik best wel Mika Godts voor opofferen om daar een goede transfersom te krijgen om drie andere binnen te halen", besluit hij.
Godts was dit seizoen de absolute smaakmaker bij Ajax en gaf eerder aan graag nog een prijs te willen winnen in Amsterdam voor hij een transfer gaat maken.
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"