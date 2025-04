Hans Kraay jr. voorspelt Ajax-transfer: "Het moment is perfect"

Hans Kraay jr. is lyrisch over Francesco Farioli. De analist verwacht wel dat de oefenmeester na dit seizoen weer vertrekt bij Ajax.

Ajax is hard op weg kampioen te worden en dat is volgens Kraay jr. dik verdiend. "Farioli levert een wereldprestatie op zijn eigen manier. Die man is niet van zijn stuk te krijgen, pareert de kritiek met een glimlach en wordt niet boos", schrijft hij in zijn column in Voetbal International. "Ajax had een zogenaamd tussenjaar waarin alles was geoorloofd voor plek twee, maar het wordt een kampioensjaar. Een mooi slot voor Farioli."

Kraay jr. sluit absoluut niet uit dat Farioli na dit seizoen weggaat bij Ajax. "Ik denk dat de titel ervoor gaat zorgen dat Francesco zijn droom gaat waarmaken: trainer worden bij een mooie club in de Serie A. Het moment is perfect", stelt de analist. "De supporters in Amsterdam slaan zijn schouders blauw van de complimenten, brengen hem op hun nek naar Schiphol en richten bij De Arena een klein standbeeldje op."