Hans Kraay jr. wijst: "Hangend op links, dat gaat Ajax niet doen"

Hans Kraay junior ziet verschillende soorten spelers voor de nummer 10-positie in de top van de Eredivisie. De analist wijst naar Ajax dat zich versterkt heeft met de technische Oscar Gloukh, terwijl AZ met Kees Smit ook een talentvolle, technische speler heeft. Feyenoord en PSV hebben met Sem Steijn en Guus Til andere types.

Kraay is benieuwd naar Gloukh. "De nieuwe nummer 10 van Ajax, die voor veertien miljoen euro is weggekocht bij Red Bull Salzburg", begint hij in Voetbal International. "Een speler met een hele mooie techniek, een goede pass, heeft een ondeugende steek, mooie dribbel, tweebenig, behoorlijk schot, maakt goals, afgelopen seizoen tien doelpunten en vijf assists, én… maar…"

"Nou, de nieuwe nummer 10 van Ajax speelde bij Red Bull Salzburg heel vaak aan de linkerkant", vervolgt Kraay. "Hij was daar regelmatig de hangende linksbuiten, dat vonden ze daar veiliger omdat hij verdedigend nogal eens wat laat liggen. Hij zal toch absoluut moeten wennen aan het feit dat hij bij Ajax gehaald is als nummer 10, en daar het verschil zal moeten maken. Want hangend op links, dat gaat Ajax niet doen."