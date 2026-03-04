Hans Kraay junior bekritiseert Ajax: "45 minuten lang catenaccio"

"Feyenoord was verschrikkelijk, uit bij FC Twente", blikt hij terug op de website van VI. "Bij een 2-0 achterstand, een kwartier voor tijd, heb ik ze drie minuten lang de bal rond zien spelen op eigen helft. Zonder ook maar vijf meter op te schieten. Ik begreep daar helemaal niets van", aldus Hans Kraay junior.

"En Ajax, het grote Ajax, speelt ook tegen PEC Zwolle nog steeds zo’n 45 minuten lang catenaccio. Feyenoord en Ajax doen iets te vaak pijn aan je ogen", vervolgt de voetballiefhebber, die ook NEC punten zag verspelen. Fortuna Sittard won namelijk met 2-3 in Nijmegen en Mo Ihattaren groeide uit tot Man of the Match. Hans Kraay junior roemt de inbreng van trainer Danny Buijs, die in het verleden nog bij clubs als Feyenoord, FC Groningen en ADO Den Haag speelde.

"Ik heb een Danny Buijs gezien die Ihattaren ongelofelijk achternazat als hij niet omschakelde. Ik heb Danny Buijs ongelofelijk zien genieten als hij weer een fantastisch mooi Ihattaren-steekballetje gaf", legt hij uit. "Ik heb gezien dat Danny Buijs hem onlangs tijdens Ajax-uit kwaad heeft gewisseld. Maar vooral heb ik Danny Buijs en Ihattaren blosjes op hun wangen zien krijgen, afgelopen zaterdag uit bij NEC, waarin hij strooide, omschakelde, nog eens strooide, twee beauty’s van assists had en een fantastische goal maakte", aldus Hans Kraay junior.

"Eindelijk zagen we een Ihattaren die spritzig was. Tegen het afgetrainde aan sprong hij na afloop in de armen van zijn kritische trainer", constateert hij. "Als Mo Ihattaren dit nog een wedstrijdje of tien vol kan houden, en het op kan brengen om de hele zomer zes keer per week door te trainen, dan bestaat de kans dat spritzige Mo’tje alsnog de top gaat halen. Toch, Mo?"