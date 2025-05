Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-speler: "Niet goed genoeg"

PSV kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen van Nederland, maar Hans Kraay junior beseft dat het ook heel anders af had kunnen lopen. De voormalig profvoetballer beseft dat twee momenten cruciaal zijn geweest in de strijd om de landstitel.

"Je kent me. Als jij vraagt naar hét moment van het jaar, heb ik er altijd twee. Sorry. Ten eerste Noa Lang, zijn doelpunt in de 99e minuut in de Kuip. De 2-3 tegen Feyenoord. Dat was natuurlijk een hele, héle cruciale", blikt hij terug op de website van ESPN. "En ten tweede de overtreding van Sutalo op Willumsson, bij Groningen - Ajax, afgelopen woensdag, waaruit de 2-2 viel", vervolgt Hans Kraay junior kritisch.

"Dat was erbarmelijk verdedigd en daar kan ik me nog steeds ongelooflijk over opwinden. Die Sutalo wil altijd door zijn tegenstanders heen verdedigen. Als hij Willumsson voor zich had gehouden, was Ajax gewoon kampioen geworden", legt hij uit. "Natuurlijk zie ik ook dat hij beter is geworden ten opzichte van vorig seizoen, maar dat is nog steeds niet goed genoeg", besluit Kraay over de verdediger uit Kroatië.