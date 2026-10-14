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Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"

Niek
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tolu Arokodare nam in de eerste helft de enige treffer van de club uit Amsterdam voor zijn rekening. Hans Kraay junior was onder de indruk van de knappe kopbal. 

"Ja, die Tolu, die zit wel op hoog springen en heel hard knikken, hè", vertelt hij op de website van VI. "Wát een waanzinnige kopgoal was die 1-0 tegen NEC, maar als Míchel hem ziet transpireren en Tolu kán transpireren alsof hij de vereenzelviging is van de Niagarawatervallen, moet hij er gelijk af. Ik zou zeggen: gewoon laten staan, hoe hij ook is, want Marcos Leonardo is tot nu toe een verschrikking", constateert Kraay junior. 

Ook doelman Ter Stegen moet het ontgelden. "Ik heb de indruk dat hij, als Ajax in blessuretijd, thuis nota bene, gelijkstaat tegen SC Heerenveen, Excelsior én NEC, geen flauw idee heeft wat de stand is", stelt hij. "Ik zag hem tegen NEC in de 92ste minuut bij een slechte 1-1 tussenstand drie keer dertig seconden met zijn voet op de bal staan, om de NEC-aanvallers te lokken. Nou, al had-ie vijfduizend euro neergelegd, waren ze nog niet gekomen", suggereert Kraay junior.

"Dit zal hij toch niet hebben gedaan als Barcelona thuis tegen Málaga in blessuretijd op 1-1 stond? Het slaat werkelijk nergens op", vervolgt hij kritisch. "Mocht het eventueel uitkomen, moet Míchel toch maar eens tegen Ter Stegen zeggen dat bij Ajax thuis wel gewonnen moet worden van middenmoters", besluit de voetballiefhebber van ESPN. 

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