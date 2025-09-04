Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Polen en daardoor zullen de centrumverdedigers (waarschijnlijk) regelmatig te maken krijgen met Robert Lewandowski. Hans Kraay junior weet dat de ervaren centrumspits de belangrijkste speler is in de ploeg van trainer Jan Urban.

"Die is weer terug en heeft van de nieuwe bondscoach ook direct zijn aanvoerdersband weer om gekregen, maar Ronald Koeman kennende wordt hij daar niet nerveus van, hoor", vertelt Kraay junior op de website van Voetbal International. "Die gaat tegen zijn ploeg zeggen: Zorg dat we hoog druk zetten, dus ver van onze koal af spelen. Dan hebben we hem voor zeventig procent al geneutraliseerd."

"En de keren dat hij op onze helft wordt aangespeeld, met zijn rug naar onze centrale verdedigers, ga dan in hemelsnaam niet dekken zoals Josip Sutalo, die op die momenten dwars door spitsen heen dekt. Wat Ajax de titel heeft gekost", besluit de voormalig profvoetballer, die daarmee doelt op het dure (en onnodige) puntenverlies van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.