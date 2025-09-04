AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

Niek
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Polen en daardoor zullen de centrumverdedigers (waarschijnlijk) regelmatig te maken krijgen met Robert Lewandowski. Hans Kraay junior weet dat de ervaren centrumspits de belangrijkste speler is in de ploeg van trainer Jan Urban. 

"Die is weer terug en heeft van de nieuwe bondscoach ook direct zijn aanvoerdersband weer om gekregen, maar Ronald Koeman kennende wordt hij daar niet nerveus van, hoor", vertelt Kraay junior op de website van Voetbal International. "Die gaat tegen zijn ploeg zeggen: Zorg dat we hoog druk zetten, dus ver van onze koal af spelen. Dan hebben we hem voor zeventig procent al geneutraliseerd."

"En de keren dat hij op onze helft wordt aangespeeld, met zijn rug naar onze centrale verdedigers, ga dan in hemelsnaam niet dekken zoals Josip Sutalo, die op die momenten dwars door spitsen heen dekt. Wat Ajax de titel heeft gekost", besluit de voormalig profvoetballer, die daarmee doelt op het dure (en onnodige) puntenverlies van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. 

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends

Danny Blind krijgt kritiek: "Les van de fatale episode-Mislintat"

0
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
