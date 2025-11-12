KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Hans Kraay junior geeft Ajax transferadvies: "Die jongen volgen"

Niek
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior volgt de Keuken Kampioen Divisie op de voet en hij verwacht dat SC Cambuur-aanvaller Oscar Sjöstrand na dit seizoen een fraaie transfer gaat maken. De voetballiefhebber is vol lof over de 21-jarige Zweedse vleugelaanvaller, die bij de club uit Leeuwarden als linksbuiten speelt. 

"Ik zie elke week Keuken Kampioen Divisie-voetbal, wat natuurlijk vele niveaus lager is dan de Eredivisie. Cambuur heeft wel een geweldig scoutingssysteem denk ik, want die hebben Oscar Sjöstrand", sprak hij maandagavond bij VoetbalPraat op ESPN. "Álles aan die jongen is mooi, al strikt hij zijn veters. Zijn aannames zijn mooi, hij heeft diepte... Ik zeg niet dat Feyenoord hem moet nemen, maar ik zou als topclub, of AZ ofzo, die jongen wel volgen", aldus Kraay.

"Want alles aan hem is mooi, maar het is ook nog effectief", vervolgt hij. "Dan moet er altijd een hele grote 'maar' achter: het is 'maar' de Keuken Kampioen Divisie. Maar de mensen die ervoor gestudeerd hebben, de scouts, die weten dat ongetwijfeld te rangschikken", besluit Hans Kraay junior realistisch. De voormalig profvoetballer wijst Feyenoord op de talentvolle vleugelaanvaller doordat er een discussie was over de prestaties van Leo Sauer. 

Bij Ajax is Mika Godts op dit moment de linksbuiten, terwijl de club uit Amsterdam ook nog de beschikking heeft over Raul Moro en Oscar Gloukh. Bij PSV speelt Ivan Perisic tegenwoordig op links, doordat Ruben van Bommel een zware knieblessure heeft opgelopen. Peter Bosz heeft met Couhaib Driouech echter ook nog een hele snelle flankspeler achter de hand. Ook AZ zit ruim in de vleugelaanvallers met spelers als Isak Jensen, Rozangelo Daal en Ibrahim Sadiq. Bij FC Twente zijn er in de zomer zelfs twee linksbuitens aan de selectie toegevoegd met Sondre Ørjasæter en Marko Pjaca. 

