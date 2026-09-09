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Hans Kraay junior haalt uit naar Ajacieden: "Werkelijk ongelooflijk"

Stefan
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior zag Ajax zaterdagavond met 1-3 onderuitgaan tegen PSV. De verslaggever is enthousiast over het spel van een aantal spelers aan Amsterdamse zijde, maar kan tegelijkertijd maar weinig begrip opbrengen voor Marcos Leonardo en Viktor Tsygankov.

"Jordi Cruijff heeft zijn portemonnee flink getrokken en tegen PSV zag ik een grote, fijne en doelgerichte spits, Tolu, die de Ajax-supporters al flink in de armen hebben gesloten", begint Kraay in Voetbal International. "Julian Brandt, daar schrik ik elke keer weer van dat hij op de Nederlandse velden loopt."

"Baas is met voorsprong de beste opbouwer van Ajax en de 34 jaar jonge Steven Berghuis oogt momenteel een behoorlijk stukkie fitter dan Viktor Tsygankov", gaat hij verder. "Wat is dat toch eigenlijk, dat sommige spelers, zoals Marcos Leonardo en Tsygankov het durven om niet fit bij hun nieuwe club te verschijnen? Werkelijk ongelooflijk", aldus Kraay.

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