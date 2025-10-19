Hans Kraay Junior: "Het was echt één grote gatenkaas bij Ajax"

"Gisteren (zaterdagavond, red.) is er weer geen restverdediging", begint Kraay tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Bij een uittrap van AZ staat de linksback rechtsbuiten en Baas staat als een nummer tien. Dan wordt de bal lang gegeven en is het één-op-één. Niemand geeft elkaar rugdekking. Er is geen back in de buurt."

Volgens Kraay is er een groot verschil te zien in de opbouw ten opzichte van vorig seizoen. In de 19e minuut maakte Ajax-middenvelder Jorthy Mokio een fout, waardoor AZ een grote kans kreeg. "Henderson kan je die ballen gewoon geven, maar Mokio, die niet lekker begon, zou ik die bal niet geven", vertelt de oud-verdediger.

Ook verdedigend tijdens duels gaat er volgens hem veel mis. Een moment tussen Oliver Edvardsen en Anton Gaaei in de 23e minuut laat dit volgens Kraay goed zien. "Er moet één iemand het duel in en één erachter, maar nee, ze gaan met z’n tweeën het duel in en daarna kan Mees de Wit alleen op de keeper aflopen. Het was echt één grote gatenkaas." Ook Josip Sutalo krijgt kritiek: "Sutalo staat aan de verkeerde kant te dekken. Zo zijn er verdedigend zoveel communicatiefouten."