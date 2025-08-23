Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay junior: "Hij zou dan zeker een optie zijn voor Ajax"

Joram
bron: NOS
Hans Kraay junior in de Johan Cruijff Arena
Hans Kraay junior in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Xavier Mbuyamba wil deze zomer, of uiterlijk volgend jaar zomer, een transfer maken en FC Volendam verlaten. De verdediger maakt het zelfs niet uit of de club nog een transfersom voor hem ontvangt. Hij wil koste wat kost de overstap maken naar een grotere club.

"Als ik nu niet wegga, ben ik volgende zomer weg", zo vertelt Mbuyamba in gesprek met de NOS. "Het maakt mij niet uit of Volendam wat aan mij verdient. Daar heb ik niets mee te maken. Ik ben klaar voor een stap hogerop. En tot die tijd doe ik hier mijn stinkende best."

Hans Kraay junior vindt ook dat Mbuyamba klaar is voor een stap hogerop. "Ik vond hem dit weekend heel erg goed. Toen dacht ik, als Ajax, Feyenoord en PSV nou een back-up zoeken voor hun centrale verdediger. Dan zou dat zeker een optie zijn. Ik denk ook dat hij bij AZ zo in de basis zou komen. Durf hem er zo in te zetten."

Mbuyamba is het met Kraay eens. "Vorig jaar voelde ik nauwelijks uitdaging. Hier in de eredivisie moet je veel scherper zijn, omdat je op verschillende manieren verrast kan worden. Je moet, in tegenstelling tot de eerste divisie, veel meer bezig zijn met de spelers om je heen. Die kunnen namelijk met verschillende acties proberen om mij uit positie te halen. Dat vraagt geen andere voorbereiding ofzo, ik vind dat ik het naar behoren doe", aldus Mbuyamba.

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

'Club meldde zich voor Ajacied; Kroes stond open voor verkoop'

0
Leon ten Voorde

"Kijk er niet vreemd van op dat ze bij Ajax wedstrijd even stilleggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd