Hans Kraay junior: "Hij zou dan zeker een optie zijn voor Ajax"

Xavier Mbuyamba wil deze zomer, of uiterlijk volgend jaar zomer, een transfer maken en FC Volendam verlaten. De verdediger maakt het zelfs niet uit of de club nog een transfersom voor hem ontvangt. Hij wil koste wat kost de overstap maken naar een grotere club.

"Als ik nu niet wegga, ben ik volgende zomer weg", zo vertelt Mbuyamba in gesprek met de NOS. "Het maakt mij niet uit of Volendam wat aan mij verdient. Daar heb ik niets mee te maken. Ik ben klaar voor een stap hogerop. En tot die tijd doe ik hier mijn stinkende best."

Hans Kraay junior vindt ook dat Mbuyamba klaar is voor een stap hogerop. "Ik vond hem dit weekend heel erg goed. Toen dacht ik, als Ajax, Feyenoord en PSV nou een back-up zoeken voor hun centrale verdediger. Dan zou dat zeker een optie zijn. Ik denk ook dat hij bij AZ zo in de basis zou komen. Durf hem er zo in te zetten."

Mbuyamba is het met Kraay eens. "Vorig jaar voelde ik nauwelijks uitdaging. Hier in de eredivisie moet je veel scherper zijn, omdat je op verschillende manieren verrast kan worden. Je moet, in tegenstelling tot de eerste divisie, veel meer bezig zijn met de spelers om je heen. Die kunnen namelijk met verschillende acties proberen om mij uit positie te halen. Dat vraagt geen andere voorbereiding ofzo, ik vind dat ik het naar behoren doe", aldus Mbuyamba.