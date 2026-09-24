Hans Kraay junior lacht om oud-Ajacied: "Wij terroriseren YouTube"
Hans Kraay junior kijkt uit naar de aanstaande wedstrijden van Oranje in de Nations League. Vanavond is Duitsland de tegenstander en de verslaggever hoopt op basisplaatsen voor Brian Brobbey en Joey Veerman.
"Dit is mijn grote vriend. Wij terroriseren met z’n tweeën YouTube", grapt Kraay in de uitzending van Pauw & De Wit als de naam van Brobbey valt. Kraay verwacht dat de oud-Ajacied de komende interlands ook de eerste spits van Oranje is. "Het gaat heel snel. We hebben niet zo heel veel goede spitsen."
"Weghorst is niet geselecteerd die wel in vorm is. Dan hebben we Memphis, de all-time topscorer, die niet geselecteerd is door Xavi", gaat hij verder. "Malen is in topvorm bij AS Roma, maar is geblesseerd. Brian Brobbey is in bloedvorm. Het is een moderne versie van zichzelf geworden in Engeland.
Vervolgens is de analist lovend over oud-PSV'er Joey Veerman, die volgens Kraay moet starten tegen Duitsland. "Veerman heeft veel over zich heen gekregen. Nieuwe kans. Hij doet het hartstikke goed bij Dortmund. Laat hem maar op de plek van Frenkie de Jong spelen", aldus Kraay.
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