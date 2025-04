Hans Kraay junior: "Na Ajax is hij naar de gallemiezen geweest"

"Welke pillen Bosz op had na de overwinning op FC Groningen? Geen idee, maar ze werkten wel goed. Peter was heel uitbundig", reageert Kraay in zijn column in Voetbal International. De oud-voetballer begrijpt de reactie van de hoofdtrainer deels. "Ja en nee. De hele week heb ik ’m horen zeggen dat de spelers van PSV echt heel diep hebben gezeten na die 0-2 nederlaag tegen Ajax, waardoor ze definitief de titel verspeelden."

"Ze moesten echt worden opgepept", gaat hij verder. "Maar zaterdagavond kreeg ik het idee dat Peter zelf óók heel diep heeft gezeten, gezien zijn vrolijke uitbarsting! Hij was volledig opgelucht, dus het kan niet anders of ook hij is naar de gallemiezen geweest na Ajax."

"Collega Milan van Dongen had ’t erover met Bosz na afloop", vervolgt de voormalig voetballer en huidig analist. "Peter vertelde dat zijn moeder hem zojuist had gebeld en had gezegd: 'Fijn dat ik je weer zie lachen, jongen'. Nou, kan zijn moeder dan niet vanaf nu elke week op de bank bij PSV?"

"Kijk, in het kampioensjaar had je ook de terreinknecht de bespreking kunnen laten doen, want alles was goed, leuk en iedereen geloofde in de policy van Peter Bosz. Niemand maakte het uit als-ie chagrijnig op de bank zat. Maar nu blijkt dat een ploeg in verval, met onzekere spelers, behoefte heeft aan een vrolijke trainer", aldus Kraay.