Hans Kraay junior over Ajax-speler: "Ik had echt te doen met hem"

Ajax speelde zondag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Hans Kraay junior toonde zich (opnieuw) kritisch over het spel van Josip Sutalo. De voetballiefhebber zag dat de ploeg van trainer Fred Grim 'heel matig' speelde in Alkmaar.

"AZ liet Sutalo veel aan de bal en in plaats van dat hij weleens een balletje met gevoel op de borst van Dolberg laat vallen, schiet hij ze met 110 kilometer per uur over zijn hoofd heen", blikt hij terug op de website van ESPN. "Ik had echt te doen met Kasper Dolberg. De eerste helft heeft hij niet vijf fatsoenlijke ballen ingespeeld gekregen", constateert Kraay junior, die snapt dat AZ uiteindelijk met twee spitsen ging spelen.

"Er is veel kritiek op Leeroy Echteld, de trainer van AZ. Maar als je het moet doen zonder Jordy Clasie, zonder Kees Smit en zonder Sven Mijnans, dan is het voetbal wel uit je ploeg", vervolgt hij. "Als je dan ook nog eens allemaal buitenspelers hebt die het helemaal niet hebben, help dan Troy Parrott vanaf het begin en zet Jizz Hornkamp eromheen. Dat deed Leeroy Echteld na een dramatische eerste helft", aldus Kraay junior.

"De ballen werden op zijn Engels naar voren gepeerd", legt hij uit. "Hornkamp en Parrott wonnen óf de eerste bal, óf onder leiding van Koopmeiners werd de tweede bal gewonnen. Het was de tweede helft heerlijk Engels voetbal in Alkmaar en de mensen hebben zich kostelijk vermaakt", besluit Hans Kraay junior over het gelijkspel in het AFAS Stadion.