Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay junior over Ajax-supporters: "Een staande ovatie"

Niek
Francesco Farioli moet lachen om ESPN-verslaggever Hans Kraay junior
Francesco Farioli moet lachen om ESPN-verslaggever Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Ajax won zondag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Feyenoord en Hans Kraay junior zag een 'Farioli-Klassieker' in Amsterdam. De voormalig profvoetballer zag dat Fred Grim zijn ploeg vrij verdedigend liet spelen. 

"Ajax heeft de punten verschrikkelijk hard nodig, het instituut stond op instorten, dus is het niet heel erg gek dat Fred Grim het op de Farioli-manier doet", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Er is weer een vijfde verdediger bij, Mika Godts en Kasper Dolberg moesten het voorin lekker met z’n tweeën uitzoeken en tussen aanhalingstekens ‘rechtsbuiten’ Oscar Gloukh heeft overal gespeeld, behalve rechtsbuiten", stelt Kraay junior.

"Op z’n Farioli’s bikkelend, koppend, glijdend en hardwerkend counterend, leverde dat in de Johan Cruijff Arena zowaar een staande ovatie op in de rust", vervolgt hij over het opmerkelijke tafereel halverwege de wedstrijd. "Zelfs als ze bij Ajax vanuit hun eigen zestien ballen de zijlijn over rosten, kon dat op luid applaus rekenen. Ja, de Ajax-supporter, ook de romantische, is inmiddels ook een supporter die alleen maar geïnteresseerd is in winnen", constateert Kraay junior, die overigens niet denkt dat Fred Grim 'slimmer' is dan Feyenoord-trainer Robin van Persie.

"Ik vind dat Van Persie zich absoluut aan zijn voetbalfilosofie heeft gehouden tegen Ajax", vertelt hij. "Ik heb hem 85 minuten zien aanvallen, met twee hele slechte buitenspelers, Anis Hadj Moussa en Leo Sauer, alleen waren we het na afloop volledig oneens met elkaar. Ik had twee Feyenoord-kansen gezien en hij zeven kruiwagens vol. Ik denk dat Robin na dat fiasco in Roemenië, waar ze het slechtste half uur van de laatste tien jaar hebben gespeeld, zo ongelooflijk graag positivisme naar buiten toe uit wilde dragen, dat zelfs hij ook weleens de tel kwijtraakt."

Gerelateerd:
Marc-André ter Stegen

'Bizar gerucht: Ajax informeerde bij FC Barcelona naar Ter Stegen'

0
Rayane Bounida juicht

Ajax scoort zeven keer tegen Excelsior Maassluis, Bounida blinkt uit

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd