Hans Kraay junior over Ajax-supporters: "Een staande ovatie"

Ajax won zondag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Feyenoord en Hans Kraay junior zag een 'Farioli-Klassieker' in Amsterdam. De voormalig profvoetballer zag dat Fred Grim zijn ploeg vrij verdedigend liet spelen.

"Ajax heeft de punten verschrikkelijk hard nodig, het instituut stond op instorten, dus is het niet heel erg gek dat Fred Grim het op de Farioli-manier doet", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Er is weer een vijfde verdediger bij, Mika Godts en Kasper Dolberg moesten het voorin lekker met z’n tweeën uitzoeken en tussen aanhalingstekens ‘rechtsbuiten’ Oscar Gloukh heeft overal gespeeld, behalve rechtsbuiten", stelt Kraay junior.

"Op z’n Farioli’s bikkelend, koppend, glijdend en hardwerkend counterend, leverde dat in de Johan Cruijff Arena zowaar een staande ovatie op in de rust", vervolgt hij over het opmerkelijke tafereel halverwege de wedstrijd. "Zelfs als ze bij Ajax vanuit hun eigen zestien ballen de zijlijn over rosten, kon dat op luid applaus rekenen. Ja, de Ajax-supporter, ook de romantische, is inmiddels ook een supporter die alleen maar geïnteresseerd is in winnen", constateert Kraay junior, die overigens niet denkt dat Fred Grim 'slimmer' is dan Feyenoord-trainer Robin van Persie.

"Ik vind dat Van Persie zich absoluut aan zijn voetbalfilosofie heeft gehouden tegen Ajax", vertelt hij. "Ik heb hem 85 minuten zien aanvallen, met twee hele slechte buitenspelers, Anis Hadj Moussa en Leo Sauer, alleen waren we het na afloop volledig oneens met elkaar. Ik had twee Feyenoord-kansen gezien en hij zeven kruiwagens vol. Ik denk dat Robin na dat fiasco in Roemenië, waar ze het slechtste half uur van de laatste tien jaar hebben gespeeld, zo ongelooflijk graag positivisme naar buiten toe uit wilde dragen, dat zelfs hij ook weleens de tel kwijtraakt."