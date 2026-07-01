Hans Kraay junior reageert: "Een heel ander gezicht dan bij Ajax"

Het Nederlands elftal is op het WK na een zenuwslopende strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko en Hans Kraay junior toont zich kritisch over het tactische strijdplan van Ronald Koeman. De voetballiefhebber zag dat Oranje te veel ontzag had voor de tegenstander.

"Na de wel heel voorzichtige tactiek tegen Japan in de eerste wedstrijd, kregen we daarna tegen Zweden en Tunesië met z'n allen een beetje Brobbey-blosjes", blikt hij terug in zijn column op de website van VI. "Die liet een heel ander gezicht zien als spits dan dat hij deed bij Ajax. Met verfrissende diepte in zijn spel", aldus Kraay junior, die zag dat AS Roma-uitblinker Donyell Malen genoegen moest nemen met een reserverol.

"We hadden ineens een opwindende Summerville, Van Hecke steeg boven zichzelf uit en over Malen heb ik me niet zo druk gemaakt, want hij heeft inclusief oefenwedstrijden vijf keer de kans gehad", legt hij uit. "Als je ze er dan niet inschiet, zijn Brobbey en Summerville volledig terecht aan de beurt. Maar volgens mij vroeg je mij naar de tactiek", vervolgt Hans Kraay junior, die niet snapt dat Koeman met vijf verdedigers speelde.