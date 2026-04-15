Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"

Niek
Hans Kraay Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Hans Kraay junior heeft genoten van de aanvoerder, die een vrije rol had als rechtsbuiten. 

"Ik weet dat het maar tegen Heracles Almelo was, maar als je er zo lang uit bent geweest als Berghuis, met hele zware blessures, je bent 34 jaar, en je bent zo snel alweer redelijk topfit, vind ik dat ongelofelijk knap", legt hij uit op de website van VI. "Je zou zeggen dat hij best wel een tijdje nodig moet hebben om in zijn oude ritme te komen, maar ik zie een frisse, vrolijke, gretige hangende rechtsbuiten, die dingen ziet die een doorsnee-voetballer niet ziet, en het ook nog kan uitvoeren", constateert Kraay junior.

"Hij geeft weer steekballen die hij altijd in zijn arsenaal heeft zitten, strooit weer met ondeugende balletjes en schoot er in Almelo twee heerlijk technisch fraai binnen", vervolgt hij enthousiast. "Ik kan me voorstellen dat zijn trainers niet altijd even blij zijn met zijn directe interviews. Maar wij vinden het heerlijk en voor alles en iedereen is het wel duidelijk wat Steven Berghuis direct na afloop van wedstrijden zegt", aldus Kraay junior.

"Vorige week na het echec tegen FC Twente (in de Johan Cruijff Arena werd het 1-2 voor de club uit Enschede, red.) was het bij hem ook van: “Dit seizoen is totaal niet des Ajax. Rommelen met trainers werkt nooit. En zullen we gewoon eventjes met elkaar de verplichting hebben om gewoon tweede te worden. Want anders is het een shit-seizoen en moeten wij ons schamen”. Nou, duidelijker kan niet", besluit Kraay junior. 

