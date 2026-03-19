Hans Kraay junior roemt Ajax-talent: "Ik ben groot fan van hem"

"Je weet: ik ben groot fan van Sean Steur. Dat komt ook omdat ik altijd met heel veel plezier op de vrijdagavonden naar hem heb gekeken", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "En ik hoop, en ik denk, dat García hem met een arm om zijn schouder heeft gezegd: “Sean, je kan hartstikke lekker voetballen, je hebt een mooie kap, je ziet de opties vooruit, maar je maakt zelden een goal, je bent nou niet bepaald een ballenafpakker en zullen we met dat laatste nou even beginnen”. Dat was niet aan dovemansoren gericht", blikt Kraay junior terug op de website van VI.

"Sean Steur was het er volledig mee eens en liet dat ook direct zien tegen Sparta. Long story short: Óscar García slaat zichzelf absoluut niet op de borst, maar heeft wel aangetoond dat je in één week heel veel kan veranderen", vervolgt de analyticus, die ook wijst naar het optreden van Maarten Paes. "Ik hoop dat García tegen hem heeft gezegd: “Ook ik hou van opbouwen, met mijn Barcelona-achtergrond, maar even stoppen met zelfmoordpogingen, Maarten”. Dat heeft gewerkt, want als hij op kon bouwen, bouwde hij op. En zo niet, dan sloot de hele ploeg aan en werd de simpele lange bal gegeven."