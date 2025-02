Hans Kraay junior roemt Farioli: "60 procent kans voor Ajax"

Hans Kraay junior was vrijdagavond bij 'Voetbal op Vrijdag' lyrisch over de Europese prestaties van PSV, Feyenoord, Ajax en AZ. De voormalig profvoetballer beseft echter wel dat het voor de club uit Eindhoven ontzettend lastig zal worden om Arsenal uit te schakelen.

"Ik zou het een fantástische prestatie vinden", sprak de ex-prof bij ESPN. "Ze zijn ongelooflijk diep gegaan tegen een goede ploeg. Als ze dat nog één keer kunnen tegen een nóg betere ploeg, dan is het een wereldprestatie", beseft Kraay.

"Ik geef Feyenoord een betere kans. Inter staat in Italië weliswaar op de tweede plek achter Napoli, maar... Ik weet het niet, ik heb eigenlijk wel wat met Feyenoord in de Champions League. Dat hebben we eigenlijk allemaal wel, toch?"

Ajax neemt het in de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt. "Daar speelt onze grote vriend Mario Götze nog", weet Kraay. "Frankfurt staat in de competitie derde, maar Farioli haalt het uit zijn rechter broekzak, uit zijn linker kontzak.... Hij haalt het overal tevoorschijn, het blijft maar doorgaan. Dus: ik zeg zestig procent kans voor Ajax", besluit Hans Kraay junior optimistisch.