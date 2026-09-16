Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"
Ajax staat na zes competitiewedstrijden op een vierde plek in de Eredivisie en Hans Kraay junior raakt steeds meer onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voetballiefhebber ziet dat trainer Michel inmiddels een uitstekende selectie tot zijn beschikking heeft.
"Je wint niet zomaar bij Fortuna met de Simeone van Sittard voor de dug-out", legt hij uit op de website van VI. "Danny Buijs heeft zijn zaakjes prima voor elkaar, maar Míchel begint ook aan een goede ploeg te werken. Het duo Thilo Kehrer en Youri Baas is een uitstekend duo, het is voetbal, voetbal, voetbal."
"Ze kunnen allebei behoorlijk dekken, geven goede rugdekking, die Kehrer kopt er af en toe ook eentje in", vervolgt Hans Kraay junior. "Slecht nieuws voor Aaron Bouwman en Dies Janse, die een geweldige ontwikkeling doormaken, maar ik denk dat ze even flink pas op de plaats moeten maken met dit heerlijke voetballende centrum van Ajax", waarschuwt hij.
Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"
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