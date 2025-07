Hans Kraay junior tipt Ajax: "Hij is echt beter dan Josip Sutalo"

Hans Kraay junior heeft nog wel een transfertip voor de Nederlandse topclubs. De analist is zeer te spreken over Borussia Mönchengladbach-verdediger Ko Itakura, die al lange tijd in verband wordt gebracht met PSV.

"Als ik met name Feyenoord, maar ook Ajax was, zou ik blind voor Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach gaan", schetst Kraay in Voetbal International. "Itakura, die als centrale verdediger het bij FC Groningen in het verleden heel goed heeft gedaan, zou de perfecte opvolger zijn van Dávid Hancko, links in het centrum van de Feyenoord-verdediging. Ik weet wel dat hij rechtsbenig is, maar hij speelt het liefst links in het centrum, is sterk in de lucht, is een prima dekker, heeft een fantastische sliding-tackle, geeft goede rugdekking en alle ballen aan de goede kleur. Hij is 28 jaar en kost ongeveer zeven à acht miljoen."

Kraay ziet ook wel een paar minpuntjes bij Itakura. "Hij is geen inschuiver en geen doelpuntenmaker. Maar deze man zou bij Feyenoord Hancko geruisloos kunnen vervangen. En mocht Ajax een goed bod krijgen voor Josip Sutalo, dan is Itakura daar rechts in het centrum echt beter. Bij deze, een zomaar gratis adviesje voor Alex en Dennis", doelt Kraay op Alex Kroes en Dennis te Kloese.