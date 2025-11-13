Hans Kraay junior voorspelt opstelling Oranje: "11 buitenlanders"

Het Nederlands elftal neemt het vrijdagavond op tegen Polen en Hans Kraay junior denkt al te weten welke opstelling Ronald Koeman in zijn hoofd. De voetballiefhebber verwacht dat de bondscoach van Oranje één wijziging door zal voeren.

"Ik denk op tien plekken hetzelfde als tegen Malta en Finland", vertelt hij op de website van VI. "Met de Usain Bolt op voetbalschoenen toch weer linksback, Micky van de Ven. Justin Kluivert, zo gretig als het maar zijn kan omdat hij bij Bournemouth niet alles speelt, weer op nummer 10, en Donyell Malen staat ook niet altijd in de basis bij Aston Villa, maar die gaat lekker vanaf rechts het gat induiken dat Memphis af en toe laat, en creëert ruimte voor onze denderende Denzel."

"Ik verwacht één wijzigingetje: naast veldheer Frenkie de Jong speelde rechts in de controle Ryan Gravenberch, die het bij Liverpool fantastisch doet. Maar ik denk dat het Nederlands elftal ietsjes meer behoefte heeft aan een diepgaande Tijjani Reijnders", vervolgt Hans Kraay junior. "En om die moeilijke keuze te maken, daar wordt Koeman vorstelijk voor gehonoreerd", vervolgt hij over het salaris van de ervaren oefenmeester.

"Dus we spelen tegen Polen met elf buitenlanders, jongens die in de Premier League, de Serie A en in Brazilië actief zijn", voorspelt hij. "De wedstrijdbespreking wordt overigens gewoon in het Nederlands gedaan. En laat niemand zich één seconde zorgen maken: Nederland is geplaatst", besluit Hans Kraay junior optimistisch.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Kluivert, Reijnders; Malen, Memphis en Gakpo.