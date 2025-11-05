Hans Kraay junior: "Weet je wie Jordan Henderson het meest mist?"

Ajax speelde afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen SC Heerenveen en Hans Kraay junior toont zich kritisch over het spel van de club uit Amsterdam. Hij ziet dat trainer John Heitinga steeds behoudender gaat spelen met zijn team.

"Ik ben wel verrast, ja, dat Ajax en Heitinga het de laatste twee wedstrijden met Farioli-voetbal doen. Maar dan Farioli-voetbal zonder dynamiek en zonder verrassing", vertelt hij op de website van VI. "Ik zie ze nooit dynamisch vanuit achter bijsluiten bij Wout Weghorst en dan een keer goed combinerend richting de zestien van de tegenstander gaan. Ik zie werkelijk nooit een verrassend balletje bij Ajax", constateert Kraay junior.

"Daarmee bedoel ik een Joey Veerman-balletje, een verrassend balletje is Ismael Saibari, die iemand wegsteekt, een verrassend balletje is Luciano Valente, die altijd oog heeft voor diepte", vertelt hij over de uitblinkers van PSV en Feyenoord. "Een verrassend balletje is Keessie Smit en bij het middenveld Kenneth Taylor, Oscar Gloukh en Youri Regeer zie ik dat nooit", vertelt Kraay junior over het trio van Ajax.

"Ajax is wel een heel steriel Ajax op dit moment, en weet je wie Jordan Henderson het meest mist? Kenneth Taylor", verklapt hij. "Die was vorig seizoen zó goed, omdat hij zeventig procent van zijn ballen kreeg ingespeeld van Henderson, op zijn goede been en op de juiste snelheid. Bijna altijd gaf Taylor daar een verrassend vervolg aan. Maar niets van dit alles zien we in dit Ajax", aldus Kraay junior.

Hij is wel enthousiast over Feyenoord en PSV. "Bij Feyenoord durft Robin van Persie vanaf de eerste dag te zeggen dat ze vol voor het kampioenschap gaan. En dat is best gewaagd, als je twee van je beste spelers bent kwijtgeraakt, Dávid Hancko en Igor Paixão. Maar: ik hoor bij PSV niemand meer over Noa Lang, niemand meer over Johan Bakayoko en Luuk de Jong en Malik Tillman worden ook steeds minder gemist", beseft hij.

"Dus Earnest Stewart, Marcel Brands en Peter Bosz hebben ongelooflijk goed beleid gevoerd afgelopen zomer", vervolgt Kraay over de beleidsbepalers en trainer van PSV. "Perisic op de plek van Lang, Dennis Man – wat begint die ongelooflijk goed te worden – op het plekkie van Bakayoko, Til geruisloos in de spits en Saibari is zó goed aan het worden, dat Tillman, die hele goede Tillman, volledig vergeten is."