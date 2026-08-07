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Hans Kraay junior wijst Ajax-talent aan: "Dan moet het goedkomen"

Niek
Hans Kraay junior bij de première van de film Champagne in Amsterdam
Hans Kraay junior bij de première van de film Champagne in Amsterdam Foto: © Pro Shots

De Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond ook weer beginnen en voor FC Dordrecht staat de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op het programma. Hans Kraay heeft dit seizoen hoge verwachtingen van de beloftenteams van Ajax en PSV. 

"Jong Ajax gaat het beter doen", voorspelt hij in het weekblad van VI. "Ik zie allerlei spelers uit de jeugd van Atletico Madrid en Juventus aansluiten. Jano Monserrate van Atletico, dan moet het goedkomen bij Jong Ajax. Dordrecht heb ik laag (op de 16e plek, red.) gezet, ja", erkent Hans Kraay junior.

"Ik zag welke spelers ze van Feyenoord (Lucas Gardenier, Ayoub Ouarghi en Seung-gyun-Baes zijn nog eigendom van de club uit Rotterdam, red.) hebben gekregen", vervolgt de voetballiefhebber. "Carrilho, die spits, hebben ze gelukkig teruggestuurd, maar ze moeten echt betere Feyenoord-spelers krijgen wil het iets worden", adviseert Hans Kraay junior, die verwacht dat Almere City komend seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie gaat worden. 

"Almere City en Vitesse noem ik als promovendi, ja. Ik heb zoals bekend een zwak voor Marley Dors en ook Emmanuel Poku is er nog", constateert hij. "Ik sprak vorig seizoen Erik ten Hag die naar Teun Gijselhart van De Graafschap kwam kijken en die zei dat Poku nog lekker een jaartje moest blijven. Goed dat-ie dat lijkt te doen. Met Poku en Dors heeft Almere wapens en er komt er nog eentje uit Jong Almere", voorspelt Hans Kraay junior. 

"Immanuel Ghogli, een spits, schrijf maar op. Almere bewijst dat Jong Almere in de Tweede Divisie een gouden zet is geweest", legt hij uit. "Volendam is wel heel veel kwijtgeraakt, maar ze hebben Henk Veerman nog. Ik heb op het WK Erling Haaland heel veel zien wandelen. Dat kan Veerman ook, dat is de Haaland van Volendam", aldus Hans Kraay junior, die voor de Scorito-spelers ook nog een aantal tips heeft.

"Vlak voor mijn vakantie ging ik kijken bij Vitesse en ik zag daar een Duitse spits met een bandje in zijn haar, een soort hippie. Eduard Probst. Na drie minuten spelen kapte hij vier man uit en schoot hij de bal in de kruising. Ik kon gelijk naar huis", blikt hij terug. "Het is een gelukzoeker, net zoals Toni Vinogradac van MVV trouwens. Let op die spitsen. En o ja, ik ben fan van Marco Schikora en achterin hebben ze Valon Zumberi. Die ziet er uit als een ambtenaar van de gemeente Geldermalsen, maar die heeft een schitterende crosspass", besluit Hans Kraay junior. 

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