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Hans Kraay junior wijst: "Dan kraait er geen Ajax-supporter naar"

Sara
bron: Voetbal International
Aaron Bouwman juicht
Aaron Bouwman juicht Foto: © Pro Shots

Hans Kraay Junior zag niets van het 'Ajax-DNA' terug tijdens de zwaarbevochten 1-0 zege op AZ. De analist verbaasde zich over de verdedigende speelwijze van de Amsterdammers.

"Bij Ajax mag van nu af aan alles", begint Kraay in zijn column bij Voetbal International. "De romantiek van verplicht 4-3-3 spelen ligt al een tijdje onder in de vuilnisbak, na een paar tegenvallende resultaten speelde Ajax bij Groningen zonder rechtsbuiten en deed dat ook tegen Atalanta en ga ons niet vertellen dat Davy Klaassen daar speelde, want die was daar nooit."

Kraay zag Ajax amper nog ten aanval trekken tijdens de slotfase tegen AZ. "Het laatste half uur tegen AZ speelde Míchel met drie centrale verdedigers, Baas, Bouwman en Blind, twee teruggetrokken backs en ook nog eens een keer Amrabat met zijn kont tegen die drie centrale", aldus de analist.

Ajax wist hiermee wel drie belangrijke punten te pakken. "Er werden een half uur lang ballen naar voren gerost en ze vierden de overwinning als een soort kampioenschap", aldus Kraay. "Het Ajax-DNA heb ik niet kunnen ontdekken. Maar als ze hiermee kampioen worden, kraait er geen Ajax-supporter naar."

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