Hans Kraay junior wijst naar Dolberg: "Allemaal gek geworden"
Ajax kan dit seizoen geen beroep meer op Kasper Dolberg. De centrumspits heeft een zware knieblessure opgelopen tijdens een training bij de nationale ploeg van Denemarken en de voetballiefhebber toont zich kritisch over de (lange) interlandperiode.
"Ik heb de indruk dat bondscoaches op hetzelfde dataniveau zitten als ik. In eerste instantie proberen zij hun eigen hachie te redden door met de beste elf zoveel mogelijk te spelen. En pas daarna denken ze aan de consequenties voor de clubs", legt hij uit op de website van VI. "Want Xavi bijvoorbeeld heeft in zijn eerste dagen in Zeist een paar keer twee keer per dag getraind. Mede om zijn filosofie over te brengen", constateert Kraay.
"Maar zonder blikken of blozen zei hij op zijn tweede persconferentie: “De jongens hebben heel hard getraind, amazing intensity”. En dat is dus nou precies wat de clubs van die spelers niet willen op een training", vervolgt hij. "Die zitten niet te wachten op nog een keer amazing intensity. En je kon erop wachten. Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan Paul van Hecke gingen alle vier door hun hoeven", blikt Kraay terug.
"Je ziet het overal, ook Kylian Mbappé, Kai Havertz, Kasper Dolberg, Paul Wanner en ik kan zo nog wel even doorgaan, die hebben ook voortijdig de oorlog verlaten. (....) Maar er komt zowaar compensatie van de UEFA", weet hij. "Aleksander Ceferin heeft bepaald dat clubs die spelers afstaan aan interlands per speler drieduizend achthonderd drieëndertig euro en vijftien cent gaan ontvangen. En voor die 3.833,15 krijgen ze hun spelers na een interlandperiode XXL, zoals deze, uitgewoond terug. We zijn allemaal gek geworden. Gefeliciteerd", besluit Kraay kritisch.
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