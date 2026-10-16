Hans Kraay junior wijst naar Dolberg: "Allemaal gek geworden"

Ajax kan dit seizoen geen beroep meer op Kasper Dolberg. De centrumspits heeft een zware knieblessure opgelopen tijdens een training bij de nationale ploeg van Denemarken en de voetballiefhebber toont zich kritisch over de (lange) interlandperiode.

"Ik heb de indruk dat bondscoaches op hetzelfde dataniveau zitten als ik. In eerste instantie proberen zij hun eigen hachie te redden door met de beste elf zoveel mogelijk te spelen. En pas daarna denken ze aan de consequenties voor de clubs", legt hij uit op de website van VI. "Want Xavi bijvoorbeeld heeft in zijn eerste dagen in Zeist een paar keer twee keer per dag getraind. Mede om zijn filosofie over te brengen", constateert Kraay.

"Maar zonder blikken of blozen zei hij op zijn tweede persconferentie: “De jongens hebben heel hard getraind, amazing intensity”. En dat is dus nou precies wat de clubs van die spelers niet willen op een training", vervolgt hij. "Die zitten niet te wachten op nog een keer amazing intensity. En je kon erop wachten. Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan Paul van Hecke gingen alle vier door hun hoeven", blikt Kraay terug.