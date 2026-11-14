Hans Kraay junior wijst naar oud-Ajacied: "Daardoor kon hij floreren"
Hans Kraay junior zag het Nederlands elftal met een heuse zevenklapper winnen van Griekenland. Het duo Frenkie de Jong-Joey Veerman maakte indruk op het middenveld, maar volgens Kraay lag dat ook aan de aanvallers van Oranje.
"Het kan wel eens in één keer passen en kloppen", oordeelde Kraay na afloop van de interland bij ESPN. "Ik denk dat het toch een beetje begonnen is bij de vraag: kunnen De Jong en Veerman samenspelen? Op de persconferentie antwoordde Xavi dat er ook grote vraagtekens waren toen hij en Iniesta samen moesten spelen."
"Maar dat kon, want goede voetballers kunnen samenspelen, zei hij. En in dat kader is hij nu op zijn wenken bediend, want goede voetballers kunnen samen. Frenkie die de ballen komt halen, Summerville en Malen gaan altijd diep. En Gakpo was continu bereikbaar. De lopende mensen hebben ervoor gezorgd dat De Jong en Veerman konden floreren. Ze konden doen waar ze echt goed in zijn: balletjes neerleggen waar ze willen", aldus Kraay.
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