Hans Kraay kritisch: "Dat kan hij de Ajax-supporters niet geven"

Hoewel PSV dit seizoen uiteindelijk kampioen werd, vindt Hans Kraay jr. dat Ajax meer had moeten uitstralen in de titelrace. Hij stipt dat ook aan als punt van kritiek op Francesco Farioli.

"Ik vind eigenlijk wel dat Ajax kampioen had moeten worden. Ondanks het tussen Farioli en Kroes afgesproken tussenjaar, waarin alles geoorloofd was, ook bij tijd en wijle lelijk catenaccio-voetbal", stelt Kraay in gesprek met ESPN. Toch erkent hij dat Farioli zijn opdracht volbracht heeft: "Maar het mag wel gezegd worden dat Farioli Ajax heeft gebracht wat zijn opdracht was: tweede worden en vijftig miljoen binnenharken."

Dat Farioli nu vertrekt, begrijpt hij goed. "Hij is een uitstekende tussenpaus geweest. Hij heeft het Ajax-DNA op zijn kop mogen gooien. Hij heeft op zijn Farioli’s Champions League binnengehaald. Hij voelt en weet als geen ander dat na dit seizoen met Farioli-voetbal er komend seizoen Ajax-DNA wordt verwacht en geëist. En dat hij dat de Ajax-supporters niet kan geven."

Toch steekt het Kraay dat Ajax de kans op de titel heeft laten liggen. "Zelfs die diehard Ajax-supporters hebben het af en toe foeilelijke voetbal geaccepteerd omdat ze weer onderdeel waren van een winnend Ajax. Maar als je drie weken geleden negen punten voorstaat, dan mag je wat mij betreft als trainer ook wel naar buiten uitstralen ‘we willen en gaan kampioen worden’." Volgens hem had Farioli meer bravoure moeten tonen: "Als je dat als trainer uitstraalt, gaan je spelers er ook in geloven."

"Nu was er te veel twijfel en zeggen ze dat ze al blij zijn met de tweede plaats. Kom op hé, je staat vijf wedstrijden voor het einde, negen punten voor. Dan kun je naar buiten uit toch niet meer zeggen dat je tevreden bent met de tweede plaats? Dat vond ik echt heel zwak." Kraay sluit dan ook af met een sneer: "Voor een afgestudeerd filosoof vond ik de manier waarop hij de titel eigenlijk wegmoffelde niet zo sterk."