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Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"

Stefan
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior is onder de indruk van Ajacied Tolu Arokodare. De spits maakt op het veld indruk, maar ook buiten de lijnen toont hij zich een ware professional. Zo ging hij met de nodige supporters op de foto toen hij in Sittard uit de spelersbus stapte.

"Die spits Tolu heeft echt de tijd van zijn leven", schrijft Kraay in zijn column in Voetbal International. "Bij Wolverhampton Wanderers kon hij redelijk anoniem de bus uit stappen, was er bij de veldinspectie voor de wedstrijd echt helemaal niemand die met ’m op de foto wilde, maar Tolu maakt echt indruk met de balletjes die hij met zijn borst aflegt, de kopduels die hij wint, de goals die hij maakt."

"En misschien heeft hij in de bus ook wel een koptelefoon op, maar hij stapt uit bij een uitwedstrijd en gaat gewoon met 87 Fortuna-supporters op de foto, heeft tijd voor kleine kinderen, gaat met gehandicapten op de foto en doet niet zo bijdehand, zoals het gros van de voetballers doet als ze de bus uitstappen met die verschrikkelijke koptelefoons op, die volgens sommigen zorgen dat de focus intact blijft, twee uur voor de wedstrijd; het is allemaal modern gedoe en ik ben het helemaal met Tolu eens: tijd hebben voor iedereen en fok de focus", aldus Kraay.

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