Hans Kraay looft Kroes: "Absolute masterpiece-transfer van Ajax"

"Verrast is eigenlijk niet het goede woord", zegt Kraay bij Voetbal International. "Ik ben meer geshockeerd. Een van de meest ongelofelijke transfers van deze zomer is toch echt die van Carlos Forbs naar Club Brugge. Ajax kocht hem in de zomer van 2023 voor 14 miljoen euro van Manchester City, waar hij in een jeugdteam het een seizoentje flink op zijn heupen had met 22 goals. Maar bij Ajax heeft hij in anderhalf jaar geen gevulde koek geraakt. In 36 beurten kwam hij tot drie doelpuntjes."

Ajax kreeg uiteindelijk nog zo'n zeven miljoen euro voor Forbs. "Prima deal is nog een understatement", meent Kraay. "Want Ajax wilde zo verschrikkelijk graag van zijn salaris af, en was bereid om hem voor één, twee of drie miljoen euro op de bakfiets naar België te rijden. Maar Alex Kroes heeft het in dit geval ongelofelijk knap gedaan door blufpoker te spelen met de technisch directeur van Club Brugge, Dévy Rigaux. Dit is een absolute masterpiece-transfer van de technisch directeur van Ajax, die volgens ingewijden een dag lang koprollend over het Leidseplein is gesignaleerd."