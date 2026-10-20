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Hans Kraay over Ajacied: "Hij gaf een klein teken van leven..."

Arthur
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay Junior ziet dat Ajax-trainer Míchel Sánchez stappen begint te zetten. Na de nederlaag tegen Hajduk Split volgde een overtuigende 2-5 overwinning op FC Groningen. Volgens de ESPN-analyticus stond er flink wat druk op de wedstrijd in de Euroborg, maar zag hij ook dat de trainer zijn aanpak durfde te veranderen.

Kraay bespreekt de situatie bij Ajax in zijn wekelijkse column voor Voetbal International, waarin hij samen met Martijn Krabbendam de actualiteit in het voetbal doorneemt. Daarbij komt ook de ontwikkeling van Sánchez aan bod, die vanwege zijn beperkte beheersing van het Engels niet altijd even gemakkelijk zijn verhaal kan doen. Op de vraag hoe Kraay vindt dat de Spaanse trainer het doet bij Ajax, wijst hij op de keuzes die Sánchez maakte tegen FC Groningen. "De druk stond er volle bak op zondag, zeker toen de opstelling bekend werd en bleek dat hij zonder rechtsbuiten ging spelen."

Volgens Kraay lijkt Sánchez op het juiste moment te hebben ingezien dat een andere aanpak nodig was. "Míchel lijkt net op tijd een echte trainer te zijn geworden: na teleurstellende resultaten komt er geen aanvaller bij, maar gaat er bij de meeste gewone trainers eentje af."

Ook de terugkeer van Marcos Leonardo speelde volgens Kraay een rol bij de ruime overwinning. De Braziliaanse aanvaller kreeg opnieuw een kans en liet zich zien in Groningen. "Maar zonder rechtsbuiten en met Marcos Leonardo, die een klein teken van leven gaf, nu hij eindelijk, éíndelijk een keer fit is, was het opeens 2-5 in de Euroborg tegen een labbekakkerig FC Groningen."

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