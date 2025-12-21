Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Hans Kraay tipt Ajax: "Dat is gewoon een jonge Jordan Henderson"

Noah
Hans Kraaij jr.
Hans Kraaij jr. Foto: © Pro Shots

Als Kenneth Taylor vertrekt, moet Ajax aankloppen bij FC Groningen. Dat stelt Hans Kraaij Jr. bij Goedemorgen Eredivisie. 

"Als Taylor weg zou gaan, dan komt er een groot bedrag binnen", begint de analist. "Dan haal je Resink, want je hebt een goede zes nodig."

"Het is een uitstekende zes. Dat is gewoon een jonge Henderson", beweert Kraay Jr., die ook in Utrecht een leuke speler voor de Amsterdammers ziet. "Dan haal je ook El Karouani (Souffian, red.). Dan word je als ploeg toch sterker, en dan houd je ook nog geld over."

