'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
Hans Kraay jr. is onder de indruk van Kévin Monzialo van FC Den Bosch. Dat liet de uitgesproken analist woensdagavond duidelijk merken bij ESPN.
Den Bosch haalde Monzialo in 2024 transfervrij naar Nederland. De inmiddels 25-jarige spits kwam sindsdien tot 55 officiële wedstrijden voor de Brabantse club. Daarin was de Congolese international goed voor negentien doelpunten en zeventien assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde circa 750.000 euro. In Den Bosch ligt de aanvaller nog vast tot medio 2027. Kraay richt zich met een duidelijke boodschap tot scouts in Nederland: "Dat is dé man."
"Het is een zwervende spits. Hij heeft geen pegel in zijn benen, maar hij kan ballen sturen. Zijn eerste aanname is goed, hij zoekt je op en weet precies waar hij een bal naar toe moet sturen", vertelt Kraay enthousiast.
"Als je mij nu hoort praten en je ziet hem als onbekende scout, dan zou je denken: die moet je halen! Zijn cijfers zijn absoluut niet slecht in een ploeg die niet altijd in en rond de zestien van de tegenstander speelt. Dat hoeft hij ook niet te hebben, omdat hij diepte brengt", besluit Kraay.
De in Frankrijk geboren Monzialo genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Juventus. Via clubs in Zwitserland en Oostenrijk belandde de rechtspoot uiteindelijk in de Keuken Kampioen Divisie.
