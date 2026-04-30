'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"

Hans Kraay jr. is onder de indruk van Kévin Monzialo van FC Den Bosch. Dat liet de uitgesproken analist woensdagavond duidelijk merken bij ESPN .

Den Bosch haalde Monzialo in 2024 transfervrij naar Nederland. De inmiddels 25-jarige spits kwam sindsdien tot 55 officiële wedstrijden voor de Brabantse club. Daarin was de Congolese international goed voor negentien doelpunten en zeventien assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde circa 750.000 euro. In Den Bosch ligt de aanvaller nog vast tot medio 2027. Kraay richt zich met een duidelijke boodschap tot scouts in Nederland: "Dat is dé man."

"Het is een zwervende spits. Hij heeft geen pegel in zijn benen, maar hij kan ballen sturen. Zijn eerste aanname is goed, hij zoekt je op en weet precies waar hij een bal naar toe moet sturen", vertelt Kraay enthousiast.