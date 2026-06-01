Hans Kraay tipt: "Hij zou voor Ajax absoluut de beste keuze zijn"
Hans Kraay junior adviseert Ajax om met een andere trainer in zee te gaan dan Míchel. De analist vindt dat technisch directeur Jordi Cruijff in actie moet komen nu Arne Slot afgelopen weekend werd ontslagen bij Liverpool.
Kraay had het vertrek van Slot niet zien aankomen. "Nee, daar ben ik enorm van geschrokken", zegt Kraay in zijn column voor Voetbal International. "Zeker omdat ze in Liverpool niet heel snel trainers ontslaan."
Volgens Kraay biedt het ontslag ook kansen. "Maar nu Arne toch vrij is, lijkt me dit een schot voor open doel voor Ajax als ze nog niet rond zijn met die Míchel natuurlijk. Dat zou voor Jordi Cruijff en Ajax absoluut de beste keuze zijn. Ik denk dat Slot van Ajax weer Ajax kan maken. Maar dan denk ik aan de Feyenoord-supporters, die zouden daar dood- en doodziek van zijn. Die frustratie snap ik en een beetje erg ook."
Slot kende een sterk eerste jaar bij Liverpool met de landstitel als hoofdprijs. "Maar in zijn tweede jaar als Boss van Liverpool overleed Diogo Jota vlak voor de eerste training. Dat heeft niet een klein beetje impact gehad, iedere Liverpool-fan is daar maanden door van slag geweest", meent Kraay. "Het seizoen begon met een enorme grauwsluier en dat heeft lang over de ploeg gehangen."
Liverpool gaf daarnaast honderden miljoenen uit aan spelers als Florian Wirtz, Alexander Isak en Hugo Ekitike. "Alles om er zeker van te zijn dat hij van de eerste tot de laatste dag weer volle bak mee zou doen om de titel. Dat is verre van gelukt. De dure spelers kwamen niet tot ontplooiing en het voetbal was bij tijd en wijle niet bepaald om van te watertanden. Salah was ineens geen vriend meer, maar werd een soort vijand en Liverpool raakte gespecialiseerd in het verliezen van wedstrijden in blessuretijd", aldus Kraay.
