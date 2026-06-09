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Hans Kraay tipt oud-Ajacied bij Oranje: "Zou met hem gaan spelen"

Bjorn
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay junior twijfelt of het Nederlands elftal komende zondag in de eerste wedstrijd op het WK moet aantreden met dezelfde elf die maandagavond nipt wonnen van Oezbekistan. De analist adviseert bondscoach Ronald Koeman om voor een andere voorhoede te kiezen.

Kraay kon niet genieten van Oranje. "Het viel best wel heel erg tegen. De wedstrijd was net zoals de ambiance...", begint Kraay bij ESPN Vandaag. "Het was twee keer pijnlijk. En het is niet dat we tegen Brazilië en Argentinië geoefend hebben. Het was een troosteloze avond."

Vooral Donyell Malen beleefde een vervelende wedstrijd door niet te scoren. "Ondanks dat Oezbekistan defensief speelt, heeft Donyell Malen een stuk of vijf, zes kansen gehad. Als je dan zes keer niet scoort, dan ga je toch doodziek naar je hotelkamer", aldus Kraay.

Kraay tipt Koeman om voor een andere voorhoede te kiezen. "Als Memphis er niet is, en die is er niet, zou ik met Malen en Brian Brobbey gaan spelen. Het zou zomaar kunnen dat Koeman daarvoor kiest. Gakpo, Brobbey, Malen en Reijnders erachter; dat klinkt prima", besluit hij.

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Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

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