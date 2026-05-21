'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Hans Kraay junior was woensdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Willem II en FC Volendam (1-2) in de Keuken Kampioen Play-Offs. Na afloop sprak de analist vol bewondering over middenvelder Gibson Yah en gaf hij de clubs uit de Nederlandse subtop indirect een duidelijke transfertip, waaronder mogelijk Ajax, dat ook in de subtop eindigde. "Twee vingers in de neus", stelt Kraay of Yah de Nederlandse subtop aankan.
Bij ESPN liet Kraay zich lovend uit over de middenvelder van het elftal van trainer Rick Kruys. "Vandaag denk je echt: goh, wat een heerlijke middenvelder is dat", aldus de analist. Volgens Kraay viel Yah vooral op door zijn spelinzicht en verdedigende kwaliteiten. "Ballen onderscheppen zonder slidings te maken, hij leest het spel ook goed, hij heeft een behoorlijke versnelling, hij heeft een crosspass."
Kraay stelde bovendien dat Willem II een speler van dit type goed had kunnen gebruiken. "Hadden ze die maar bij Willem II", analyseerde hij na de nederlaag van de Tilburgers op eigen veld. Wel plaatste de analist een kanttekening bij het talent van de 22-jarige middenvelder. Volgens Kraay is Yah blessuregevoelig en miste hij daardoor afgelopen seizoen meerdere wedstrijden. "Hij heeft vaak wat pijntjes en dat is heel jammer voor deze Sangaré van Volendam."
Met die uitspraak verwees Kraay naar Ibrahim Sangaré, de voormalig middenvelder van PSV. De Ivoriaan maakte in 2023 voor ongeveer veertig miljoen euro de overstap naar Nottingham Forest. Het is overigens niet de eerste keer dat Kraay zich positief uitlaat over Yah, die eerder actief was bij Jong FC Utrecht. Enkele maanden geleden trok hij eveneens de vergelijking met Sangaré en stelde hij dat de middenvelder de Nederlandse subtop "met twee vingers in de neus aankan".
