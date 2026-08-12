Hans Kraay wijst: "Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil..."
Feyenoord, Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht hebben nieuwe afspraken gemaakt over het aantrekken van spelers uit elkaars jeugdopleidingen. Volgens Jan de Jong, algemeen directeur van de Eredivisie CV, gaat het niet langer om een vrijblijvend herenakkoord, maar om een bindende regeling waar ook sancties aan verbonden zijn.
"Feyenoord, Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht hebben nu geen herenakkoord, maar een bindende regeling. Het was een herenakkoord, maar dat is nu een bindende regeling waar zij zich echt aan moeten houden. Dat is iets wezenlijks anders", vertelt De Jong bij ESPN.
Een belangrijk onderdeel van de afspraken is dat de clubs jaarlijks maar beperkt spelers bij elkaar mogen ophalen. "Die clubs hebben met elkaar afgesproken dat zij maar één speler per jaar bij een andere club mogen weghalen. Als zij zich daar niet aan houden, staan daar sancties op."
Hans Kraay jr. twijfelt echter of de nieuwe constructie in de praktijk gaat werken. "Dat herenakkoord, dat nu een andere naam heeft gekregen, lap ik aan mijn laars. Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil, dan kunnen zij die net zo ontevreden maken dat die jongetjes van veertien vanzelf tegen hun ouders gaan zeggen dat ze het niet langer bij Ajax naar hun zin hebben en naar Feyenoord willen. Vervolgens gaan ze gewoon naar Feyenoord."
Volgens de analist moet vooral de financiële compensatie voor opleidende clubs omhoog. "Dat herenakkoord, of hoe het dan ook heet, gaat niet werken. Er zullen grotere transfersommen moeten worden betaald als je spelers hebt opgeleid die worden weggehaald. Want als een speler teleurgesteld is, kan hij zo van club wisselen."
De Jong bestrijdt dat de afspraken zo eenvoudig omzeild kunnen worden. "Allereerst is het geen herenakkoord, maar een bindende regeling. Dat is echt iets anders. Daarmee is het bindend en heb je je eraan te houden. Dat betekent ook dat de clubs onderling met elkaar hebben afgesproken dat ze niet achterlangs spelers gaan halen."
Wie de afspraken overtreedt, kan daar volgens De Jong daadwerkelijk gevolgen van ondervinden. "Als je dat wel doet, mag je bijvoorbeeld het jaar daarna helemaal geen speler halen. Er zit dus echt verdieping in de afspraak. Het is bijna een vuistdik contract geworden en echt niet meer vrijblijvend."
In een volgende fase moeten ook andere clubs meer bescherming krijgen. "De volgende stap die we gaan maken, is dat er voor clubs als NEC ook een mate van bescherming komt. Dat is fase twee. Maar dat lukt alleen als je eerst een afspraak hebt met die vijf grote clubs, die allemaal vier miljoen euro of meer investeren in een jeugdopleiding."
Ook andere clubs kunnen uiteindelijk onder de regeling vallen. "Als NEC besluit om ook vier miljoen euro in de jeugdopleiding te stoppen, dan krijgen zij ook die beschermde status", aldus De Jong.
De voormalig algemeen directeur van Feyenoord wil bovendien dat jeugdopleidingen in Nederland een belangrijker speerpunt worden. "We moeten veel meer investeren in onze jeugdopleidingen, want daar kunnen we stappen maken. Eén van de unieke dingen die we hebben, zijn de jeugdopleidingen en daar moeten we meer uithalen."
Ook het niveau van de jeugdcompetities moet volgens hem omhoog. "Dat moet een beschermde status krijgen en daaraan werken we nu. Ook moet er veel meer geld in en moet de kwaliteit van de competities van de Onder-15, Onder-17, Onder-19 en Onder-21 omhoog, zodat je meer weerstand krijgt. Daar hoort bij dat clubs als NEC niet worden leeggevist en ook reëel hun goede spelers naar het eerste elftal kunnen brengen."
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