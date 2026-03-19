Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Hans Kraay wijst: "Die zou never nooit in een Ajax-shirt spelen"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr.

Hans Kraay jr. is onder de indruk van de eerste indruk die Takehiro Tomiyasu maakt bij Ajax. De Japanse verdediger speelde zeventig minuten mee tegen Sparta (4-0) en liet volgens de analist direct zijn kwaliteiten zien.

"Ik snap nu dat er miljoenen voor hem worden uitgegeven. Wat is hij beestachtig sterk. Goed in de lucht, geeft rugdekking, zijn aanname met links is vooruit", zegt Kraay jr. bij Voetbalpraat. Volgens hem had Ajax deze speler normaal gesproken nooit kunnen halen. "Die zou never nooit in een Ajax-shirt spelen als die altijd fit was geweest."

Ook ESPN-analist Thijs Zwagerman ziet het verschil meteen. Hij vergelijkt Tomiyasu met Owen Wijndal, die normaal op die positie speelt. "Het scheelt een slok op een borrel. Het lijkt alsof hij nog niet vol kan sprinten, maar hij lost zoveel op met zijn inzicht."

Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties