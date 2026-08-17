Hans Kraay ziet competitievervalsing: "Lijkt helemaal nergens op"
Hans Kraay junior heeft zich bij Goedemorgen Eredivisie kritisch uitgelaten over de huidige transferdeadline. De ESPN-analist vindt het onbegrijpelijk dat clubs na de start van de competitie nog tot 2 september de tijd hebben om hun selectie ingrijpend te wijzigen.
Eredivisie CV-directeur Jan de Jong vertelde vorige week in dezelfde ESPN-talkshow dat vrijwel alle grote voetbalbonden voorstander zijn van een eerdere sluiting van de transfermarkt op 15 augustus. La Liga zou de plannen vooralsnog blokkeren. Kraay heeft weinig begrip voor de huidige situatie. "Het lijkt toch helemaal nergens op", stelt de analist. Volgens hem kan de late transferperiode de sportieve verhoudingen binnen een competitie beïnvloeden.
"Het is gewoon complete competitievervalsing dat de clubs die veel geld hebben en mismanagement hebben gepleegd in de zomer, dat nog even goed kunnen maken in de laatste twee dagen met veel geld", aldus Kraay. De analist doelt daarmee op clubs die hun selectie bij de start van het seizoen nog niet op orde hebben. Zij kunnen in de laatste fase van de transferperiode alsnog grote aankopen doen, terwijl de competitie al in volle gang is. Volgens Kraay kan dat de verhoudingen binnen de competitie direct beïnvloeden.
De ESPN-analist komt daarom met een opvallende oplossing. "Laten we dan met z'n allen 1 september beginnen met voetbal", zegt hij. Daarmee wil Kraay voorkomen dat clubs tijdens de eerste speelrondes nog ingrijpende wijzigingen in hun selectie kunnen doorvoeren.
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