Hans Nijland baalt: "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier"

FC Groningen verloor zondag in eigen huis met 2-5 van Ajax en Hans Nijland baalde van de ruime nederlaag. De voetballiefhebber, die in het verleden directeur was bij de Trots van het Noorden, toont zich kritisch over de defensie van de thuisclub.

"Ajax was duidelijk de betere ploeg", vertelt hij op de website van RTV Noord. "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier in Groningen. Ik had eerlijk gezegd een kansrijker FC Groningen verwacht, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is een stevige nederlaag en dat zou niet moeten kunnen", aldus Nijland.

"Met name het verdedigen van Groningen was zeer matig", blikt hij terug. "Exemplarisch vond ik de 3-1 van Ajax: Owen Wijndal snelde weg tussen drie spelers van FC Groningen en werd geen strobreed in de weg gelegd. Julian Brandt schoot ‘m vervolgens onder Etienne Vaessen door. Die had-ie moeten pakken."