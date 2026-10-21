Hans Nijland baalt: "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier"
FC Groningen verloor zondag in eigen huis met 2-5 van Ajax en Hans Nijland baalde van de ruime nederlaag. De voetballiefhebber, die in het verleden directeur was bij de Trots van het Noorden, toont zich kritisch over de defensie van de thuisclub.
"Ajax was duidelijk de betere ploeg", vertelt hij op de website van RTV Noord. "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier in Groningen. Ik had eerlijk gezegd een kansrijker FC Groningen verwacht, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is een stevige nederlaag en dat zou niet moeten kunnen", aldus Nijland.
"Met name het verdedigen van Groningen was zeer matig", blikt hij terug. "Exemplarisch vond ik de 3-1 van Ajax: Owen Wijndal snelde weg tussen drie spelers van FC Groningen en werd geen strobreed in de weg gelegd. Julian Brandt schoot ‘m vervolgens onder Etienne Vaessen door. Die had-ie moeten pakken."
Ook FC Groningen-watcher Stefan Bleeker toont zich kritisch op de ploeg van trainer Dick Lukkien. "De FC heeft, los van wat losse flodders, geen uitgespeelde mogelijkheden gehad", constateert hij. "En verdedigend zat het inderdaad niet goed. Het was heel erg matig. Ik vind ook dat Hans Hateboer aan de linkerkant toch niet echt op zijn plek is. Eigenlijk heeft het de hele wedstrijd achterin opengelegen", stelt Bleeker.
Nijland haakt vervolgens weer in. "Hateboer is gehaald en dat begrijp ik heel goed, want hij past uitstekend bij FC Groningen. Maar het is geen linksback", benadrukt hij. "Persoonlijk zie ik daar liever Wouter Prins, een kuitenbijter en een jongen die een goede voorzet heeft. De samenwerking tussen Hateboer en Jacob Ondrejka liep voor geen meter. Ik vond Ondrejka trouwens een van de mindere spelers bij FC Groningen", besluit Nijland.
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Hans Nijland baalt: "Ajax heeft het bijna altijd moeilijk hier"
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