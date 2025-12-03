Hans Nijland fel: "Wat mij betreft een levenslang stadionverbod"

Hans Nijland wil dat er harder optreden wordt tegen supporters die zich misdragen. Afgelopen zondagavond ging het mis toen fans van Ajax het veld met vuurwerk bestookten tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen.

In het SBS-programma Nieuws van de Dag krijgt Nijland de vraag waarom het in Nederland zo vaak misgaat in de voetbalstadions. "Omdat wij veel te soft zijn in Nederland", concludeert de voormalig directeur van FC Groningen. "Ik haal daarom graag het voorbeeld in Engeland naar voren."

In Engeland waren er in het verleden ook veel problemen met supportersgeweld, maar daar heeft een meldingsplicht grote verandering in gebracht. "Dan ben je volstrekt kansloos. Je kunt simpelweg niet naar het stadion toe", legt Nijland uit. "Als je dat overtreedt, hangt je een gevangenisstraf van maar liefst vijf jaar en een geldboete van vijfduizend euro boven het hoofd."

Volgens Nijland riskeren supporters in Nederland 'slechts' een boete van 450 euro en een stadionverbond tussen de achttien en zestig maanden. "Dat is bizar weinig", vindt hij. "Het veld betreden, hooligans of vuurwerk gooien, is tegen het misdadige aan. Wat mij betreft krijgen ze een levenslang stadionverbod."