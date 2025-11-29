Hans Nijland kijkt naar Ajax: "Dat vind ik ongelofelijk triest"

FC Groningen neemt het zondag in de Johan Cruijff Arena op tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen in hun moeilijke periode wel een positief resultaat gebruiken, en zelfs Groningen-icoon Hans Nijland zou hen dat gunnen, zo laat hij weten aan Sportnieuws . nl.

Hij raakte fan van Ajax in de gouden jaren, met onder andere Johan Cruijff. "Daarnaast heb ik een geweldige verstandhouding gehad met Marc Overmars en Edwin van der Sar", legt hij uit. Nijland leeft dan ook intens mee met de club, die momenteel in zwaar weer verkeert. De ploeg van interim-trainer Fred Grim werd na de nederlaag tegen Benfica officieel de slechtst presterende Nederlandse ploeg in de Champions League ooit. In de VriendenLoterij Eredivisie staan de Amsterdammers op de zesde plek, één positie boven FC Groningen.

"Wat er nu gebeurt bij Ajax vind ik ongelofelijk triest", aldus Nijland. "Daar baal ik eigenlijk enorm van. Ik zou niets anders wensen dan dat ze daar de zaken weer heel snel op de rit krijgen en Ajax weer gaat staan waar ze horen te staan: nummer 1 van Nederland, zonder enige discussie."

Het duel tussen de twee clubs noemt hij 'best lastig'. "Er zijn mensen die zeggen: 'Groningen gaat nu als favoriet naar Amsterdam', dat is niet zo, kan ik je zeggen. Ajax heeft nog steeds heel veel kwaliteit, niet als team, maar wel individueel." Nijland zou dan ook tekenen voor een gelijkspel.

Ajax verloor vorige week nog in de Eredivisie van Excelsior (1-2). "Ik kan me niet voorstellen dat Ajax twee keer uitglijdt over een bananenschil. Hoewel, wij een hele goede ploeg hebben", zegt de voormalig directeur over FC Groningen. "Er staat een ploeg dat barst van vertrouwen." Nijland kijkt in ieder geval enorm uit naar de wedstrijd.