Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Nijland kijkt naar Ajax: "Dat vind ik ongelofelijk triest"

Arthur
Hans Nijland in het stadion van FC Groningen
Hans Nijland in het stadion van FC Groningen Foto: © Pro Shots

FC Groningen neemt het zondag in de Johan Cruijff Arena op tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen in hun moeilijke periode wel een positief resultaat gebruiken, en zelfs Groningen-icoon Hans Nijland zou hen dat gunnen, zo laat hij weten aan Sportnieuws.nl.

Hij raakte fan van Ajax in de gouden jaren, met onder andere Johan Cruijff. "Daarnaast heb ik een geweldige verstandhouding gehad met Marc Overmars en Edwin van der Sar", legt hij uit. Nijland leeft dan ook intens mee met de club, die momenteel in zwaar weer verkeert. De ploeg van interim-trainer Fred Grim werd na de nederlaag tegen Benfica officieel de slechtst presterende Nederlandse ploeg in de Champions League ooit. In de VriendenLoterij Eredivisie staan de Amsterdammers op de zesde plek, één positie boven FC Groningen.

"Wat er nu gebeurt bij Ajax vind ik ongelofelijk triest", aldus Nijland. "Daar baal ik eigenlijk enorm van. Ik zou niets anders wensen dan dat ze daar de zaken weer heel snel op de rit krijgen en Ajax weer gaat staan waar ze horen te staan: nummer 1 van Nederland, zonder enige discussie."

Het duel tussen de twee clubs noemt hij 'best lastig'. "Er zijn mensen die zeggen: 'Groningen gaat nu als favoriet naar Amsterdam', dat is niet zo, kan ik je zeggen. Ajax heeft nog steeds heel veel kwaliteit, niet als team, maar wel individueel." Nijland zou dan ook tekenen voor een gelijkspel.

Ajax verloor vorige week nog in de Eredivisie van Excelsior (1-2). "Ik kan me niet voorstellen dat Ajax twee keer uitglijdt over een bananenschil. Hoewel, wij een hele goede ploeg hebben", zegt de voormalig directeur over FC Groningen. "Er staat een ploeg dat barst van vertrouwen." Nijland kijkt in ieder geval enorm uit naar de wedstrijd.

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thijmen Blokzijl en Dies Janse

Janse 'gepest' bij FC Groningen: "Nu die wedstrijd eraan komt..."

0
Jarchinio Antonia bij FC Groningen

Antonia moest weg bij Ajax: "Hoorde bij beste spelers van het land"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd