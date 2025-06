Hans Nijland kreeg steun uit Ajax-hoek: "Had er niet aan gedacht"

Hans Nijland was vorig jaar in de race om voorzitter van de KNVB te worden. De oud-directeur van FC Groningen kon op veel steun rekenen van supporters.

Nijland was na zijn vertrek bij FC Groningen in 2019 al even verdwenen uit het betaald voetbal, maar was vorig jaar ineens in beeld bij de KNVB. "Ik werd een beetje naar voren geduwd door Fabian Nagtzaam, directeur Supportersvereniging van Ajax, namens het supporterscollectief", legt hij uit aan Voetbal International. "Ik had daar niet eens aan gedacht. Het is iets meer dan een ceremoniële functie."

Uiteindelijk moest de 65-jarige bestuurder het afleggen tegen Frank Paauw, die al langer in beeld was voor de functie. "Er kwam nog een hoop achterweg, ik moest tien handtekeningen hebben van clubs om sowieso mee te kunnen doen. Uiteindelijk kreeg ik twintig van de 58 stemmen, Frank Paauw had er meer", blikt Nijland terug. "Nou, dan gaan we weer door."